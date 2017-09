"Kult City": dal 29 settembre all'1 ottobre Bovisa, Garibaldi e Isola "in gioco"

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre nei quartieri di Bovisa Dergano, Isola e Garibaldi arriva Kult City, il festival dedicato alla cultura urbana partecipata.

Musica, cinema, libri e fotografia animano le strade della città coinvolgendo i locali. In programma anche attività per bambini, incontri di formazione e mercatini. Per il programma completo: app.kultcitymilano.it.