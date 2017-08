"Kuniyoshi - Il visionario del mondo fluttuante": dal 4 ottobre al 28 gennaio al Museo della Permanente

L'esposizione Kuniyoshi - Il visionario del mondo fluttuante sarà ospitata al Museo della Permanente dal 4 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018.

165 silografie policrome del pittore e disegnatore giapponese Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) evidenziano la sua straordinaria capacità tecnica e inventiva. Le opere, tutte provenienti dal Giappone, sono raccolte in diverse sezioni tematiche: Mushae (immagini di guerrieri ed eroi), Fantasmi e creature immaginarie, Beltà femminili, Paesaggio, Giochi e ombre. Due ulteriori approfondimenti sono inoltre dedicati agli eroi del Suikoden e ai gatti, entrambe grandi passioni di Kuniyoshi, che li rappresentò ripetutamente.

Utagawa Kuniyoshi è considerato uno dei maestri dell'ukiyo-e, il genere di stampa artistica su carta fiorito nel Giappone del periodo Edo (1600-1900), e le sue immagini sono state fonte di ispirazione per manga, anime e disegni in tutto il mondo. Celebre soprattutto per le rappresentazioni di guerrieri, in particolare quelle del romanzo Suikoden, best seller in Cina e Giappone, l'artista rappresentò anche figure femminili, attori kabuki, paesaggi, bambini e fantasmi.

Umorismo e satira attraversano la produzione di Kuniyoshi, che si cimentò spesso anche con giochi illusionistici, figure composite e parodie. I suoi disegni sono ricchi di colore, estremamente dettagliati, dall'atmosfera sospesa e barocchi, con personaggi possenti e gesti enfatici.