"L'acrobata": dall'8 gennaio al 4 febbraio all'Elfo

L'acrobata, di Laura Forti -regia di Elio De Capitani, con Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocaña- andrà in scena all'Elfo dall'8 gennaio al 4 febbraio 2018.

Il testo racconta la storia della madre di Pepo, il comandante che appena 28enne condusse il fallito attentato contro il dittatore Pinochet. A vestire i panni della donna -fuggita a Santiago a causa delle leggi razziali dell'Italia fascista, tra le prime donne geologo del Cile, militante comunista e rifugiata in Svezia dopo il golpe di Pinochet- Cristina Crippa (in foto). L'acrobata è una storia di perdita, di rottura con un passato doloroso e di ricongiunzione in nome del futuro.