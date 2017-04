L’amore ti fotte | 7-8-9 aprile 2017

La nuova produzione teatrale di ASTORRI/TINTINELLI, di e con gli Hamlet Machine, per la prima volta a Milano nell'unica data italiana del loro tour europeo! 7-8-9 aprile 2017 Venerdì e sabato ore 20,30 - Domenica ore 19,00 Teatro Linguaggicreativi Via E. Villoresi, 26, Milano (MM2 Romolo) PROMO 8 EURO: Prenotando entro le ore 20,15 di venerdì 7 aprile con una mail a promozione@linguaggicreativi.it o chiamando il numero 0239543699. Gli Hamlet Machine sono un duo punk di Hannover dal sound psichedelico che si fanno chiamare Amleto e Ofelia e dicono di avere il suono dei tempi. Sono rockstars, profeti dell'apocalisse, guitti di un vile cabaret post industriale che dai loro valvolari rovesciano voci del nostro tempo, frammenti di un discorso. "Siamo angeli senza ali, un revolver puntato alle tempie ma ci trafiggiamo di tenerezza. Il nostro non è un concerto, non è uno spettacolo di teatro. Non ci sono trame da seguire né conferme per nessuno. Succederà quello che dovrà succedere e poi basta." QUANDO: 7-8-9 APRILE 2017 DOVE: Teatro Linguaggicreativi - Via Eugenio Villoresi, 26, Milano (MM2 Romolo) Vedi mappa: http://bit.ly/MappaTeatroLinguaggicreativi ORARIO: - venerdì 7/4 e sabato 8/4 ore 20,30, dalle 19,30 al gentile pubblico verrà offerto l'aperitivo. - domenica 9/4 ore 19,00, aperitivo a seguire. BIGLIETTI: - Intero 14 € - Ridotto allievi e convenzionati 10€ Scopri qui l'elenco delle convenzioni: http://www.linguaggicreativi.it/tariffe-e-convenzioni/ TESSERA: Per entrare agli spettacoli di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA. Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it. PER INFO E PRENOTAZIONI: promozione@linguaggicreativi.it Tel. 0239543699 - 333.6213155