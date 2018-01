L'arte prende forma da Motus vitae

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Non solo danza e fitness alla Motus Vitae Academy, luogo nel cuore di Milano in cui l'arte è di casa, anche quella pittorica. Sono stati infatti organizzati dei laboratori creativi, curati da Giulia Cornacchione (laureata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera) e di due ore ciascuno, che avranno luogo tra febbraio e marzo. Il percorso proposto andrà “Dal punto alla superficie” e prevede la conoscenza di tre artisti che hanno fatto delle forme e della geometria il linguaggio attraverso cui comunicare nelle loro opere. Si partirà dal punto, considerato come origine della forma, e si approfondirà quindi il PUNTINISMO. Gli artisti puntinisti scompongono il colore in piccoli punti. Scopriremo allora, per esempio, che un paesaggio di un verde dominante è creato dall’accostamento di piccoli segni pittorici gialli e blu. Il dialogo tra forma e colore sarà una co- stante anche nell’in- contro con gli altri due artisti che conosceremo durante il corso: MONDRIAN e KANDINSKY. “Cosa voglio esprime- re con la mia opera? Niente di diverso da quello che ogni artista cerca: raggiungere l’armonia tramite l’equilibrio dei rap- porti tra linee, colori e superfici. Di Kandinsky considereremo il suo essere precursore dell’ASTRATTISMO e quindi il suo utilizzo di punti, linee e forme come veicoli di espressione di un messaggio o un sentimento. I primi tre incontri si baseranno sulla copia di tre opere (impressionista, di Mondrian, di Kandinsky) per mettersi a confronto diretto con stile e tecnica usati dall’artista in questione e quindi conoscere e riflettere su uno stile pittorico per poter criticamente dire “mi piace o non mi piace, è più vicino o lontano a ciò che voglio provare IO a produrre. Tale percorso porterà quindi (nell’ultimo incontro) alla realizzazione di un elaborato personale basato sulla preferenza verso uno degli stili/artisti conosciuti. GLI APPUNTAMENTI 17 febbraio 24 febbraio 3 marzo 10 marzo 17 marzo (da confermare) orario: dalle 17 alle 19