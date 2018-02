L’Avaro di Molière

L’avaro è una delle commedie più celebrate, rappresentate e imitate di tutti i tempi.

Scritta nel 1668, contiene tutti gli ingredienti che rendono esilarante una pièce di teatro: il difetto maniacale del protagonista, la servitù birbantesca ed intrigante, gli amori contrastati dei giovani, la

rivalità in amore tra i protagonisti, i malintesi, l’agnizione finale che risolve come un deus ex machina l’intrigo generale.

regia: Christian Poggioni

compagnia: Scuola di Teatro - diretta da Christian Poggioni

Per info e prenotazioni: 3701217473; teatroguenallamilano@gmail.com