L’avventura di mr. Jaiva, racconto musicale cileno

La Compagnia Artisti per Mr. Jaiva invitano a partecipare al racconto musicale cileno "L'avventura di Mr. Jaiva", domenica 14 maggio dalle ore 19:30 all'Auditorium Stefano Cerri di Milano. Testo Manuel Rojas Progetto, musica e direzione artistica Leonardo Bolgeri Raúl Seguel, artista di teatro senza talento, decide di cercare fortuna come comico in un circo di terza categoria nei sobborghi di Santiago del Cile. Il suo nome d'arte è Mr. Jaiva. Annunciato come un grande uomo di spettacolo, sale sulla pista del circo, ma viene preso dal panico davanti al pubblico. La storia dello scrittore cileno Manuel Rojas (1896-1973) viene trasformata in un racconto musicale, guidato dalla voce narrante di Luigi Cannillo in italiano e di Diego Valenzuela nella versione in spagnolo, messo in scena da un'orchestra e attori: uno spettacolo, che unisce narrativa, musica e teatro, integrando gli elementi tradizionali del circo assieme a un linguaggio contemporaneo. Il lavoro è stato premiato dal "Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2017" del Cile. Ararat Ensemble Orchestra Ingresso Libero Info: leonardobolgeri@gmail.com Evento Facebook: www.facebook.com/events/413508785681994/?fref=ts