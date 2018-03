“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse TUTTI e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.”



Paolo Borsellino, ricordando Giovanni Falcone a 28 giorni dalla Strage di Capaci



Martedì 20 marzo, alle h 20:45, in occasione delle celebrazioni per la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, Nino Di Matteo, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e già pm del processo sulla Trattativa Stato-Mafia, verrà intervistato a Milano da Pierpaolo Farina, sociologo, blogger e ideatore di WikiMafia, sui temi della lotta alla mafia e sul requisito fondamentale per vincerla: l’impegno di TUTTI.



Chiuderà l'evento Nando dalla Chiesa, sociologo, scrittore e Presidente Onorario di Libera.



Saluti iniziali di Lamberto Bertolé, presidente del Consiglio Comunale, e Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro CGIL.



L'incontro si terrà presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro della CGIL di Milano, in Corso di Porta Vittoria 43.



Per ragioni di sicurezza, non si può superare la capienza massima consentita, quindi per partecipare è necessario registrarsi qui: http://bit.ly/DiMatteo2018



Evento in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e con la CGIL Milano.