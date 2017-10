"L'importante è esagerare": il 7 ottobre festa a Casa Jannacci con Ale e Franz

Sabato 7 ottobre a Casa Jannacci, storico dormitorio della città, in occasione dell'apertura di Sostiene Milano – Risposte alla Povertà, si celebra L'importante è esagerare, una festa in compagnia di ospiti speciali come Ale e Franz.

Si inizia alle 15 con uno spettacolo a cui partecipano Ale e Franz, Marta e Gianluca, Antonio Ornano, Fabio Trevez, Alex Gariazzo, Mauro Pagani e molti, molti altri. In programma anche street food, attività per bambini e due mostre.

L'evento, organizzato dal Comune con la direzione artistica di Smemoranda, aprirà una settimana di dibattiti e incontri su tematiche quali l'inclusione sociale e il riscatto (fino al 14 ottobre).