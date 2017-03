L'inevitabile fine dell'euro e le conseguenze positive

L'euro, con la BCE e le sue regole che strangolano gli stati e distruggono le social-democrazie, ha provocato il declino dell'economia italiana, la disoccupazione, l'emigrazione dei giovani e l'aumento della povertà; ci ha obbligato a sottoporre le nostre Leggi di Bilancio al vaglio della Commissione Europea, trasformando il governo italiano in una semplice "autorità locale" e il nostro paese in una colonia. Visto che le popolazioni europee, che patiscono la nostra stessa condizione, non potranno sopportare ancora per molto tempo tutto questo, possiamo concludere che l'istituzione "moneta unica europea", chiamata "euro", avrà vita breve. Liberarsi dalle tirannie è sicuramente un fatto positivo. Certamente questa liberazione, poichè implicherà una sorte di scontro tra le oligarchie finanziarie e la popopolazione, non sarà indolore; ma neppure sarà drammatica come le stesse oligarghie ci raccontano. Per questo è importante considerare insieme alcuni scenari possibili, andando al di là degli allarmismi e della manipolazione mediatica che circondano l'ipotesi della fine dell'euro.

Gallery