L'isolachenonc'è - Festa di letture e creatività per bambini

Una festa dedicata a bambine e bambini da 0 a 11 anni e loro famiglie, in avvicinamento alla pausa estiva. Tre giorni per giocare, scoprire e divertirsi con libri, parole e creatività.

Laboratori con illustratori e artisti, spettacoli teatrali, maratone di lettura ad alta voce e reading animati sono al centro di un programma per esplorare, attraverso le storie, temi vicini alla natura, alle emozioni, alla conoscenza di sé e dell'altro.