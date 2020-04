L'Omceo smentisce l'assessore Giulio Gallera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'OMCeO di Milano interviene in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore Giulio Gallera in merito ai presunti coinvolgimenti rispetto ai ritardi legati all'emergenza Covid-19 e a tal riguardo Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'OMCeO ambrosiano dichiara: “È inaccettabile il tentativo di Giulio Gallera di coinvolgere l'Ordine dei Medici di Milano, nel tentativo di giustificare l'operato di Regione Lombardia contro le accuse di ritardi nella divulgazione e nell'attuazione di misure preventive volte a contenere la diffusione del Covid-19”. Cercando Tuttavia di evitare polemiche e strumentalizzazioni di qualsivoglia genere, ma per onore della verità Rossi prescisa che: “L'Ordine ha messo in piedi motu proprio, con proprie risorse e proprio know-how, due corsi di aggiornamento, per la precisione il 13 e il 20 febbraio scorsi, invitando illustri relatori per informare puntualmente i medici di quello che, all'epoca, era una minaccia tangibile ma di cui ancora non si sapeva la devastante portata per il mondo intero e lo ha fatto a prescindere da indicazioni regionali, infatti i relatori, che ancora oggi hanno la nostra gratitudine, provenivano dal mondo universitario, ospedaliero e del territorio in un quadro di collaborazione che avrebbe anzi dovuto essere un modello per quello che poi è successo”