"L'ora del jazz": il 24 gennaio aperitivo under 35 al Museo Poldi Pezzoli

Mercoledì 24 gennaio il Museo Poldi Pezzoli torna a proporre L'ora del jazz, un aperitivo musicale dedicato ai giovani.

Per l'occasione sarà possibile: accedere alle tre nuove sale espositive, ricche di collezioni inedite; prendere parte a visite guidate; assistere al concerto di Jossy Botte (sax tenore) e Alex Usai (chitarra); e rifocillarsi con il cibo della Terrazza del Pollaiolo. Per registrarsi, scrivere il proprio nominarivo e il numero di partecipanti sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Per maggiori info: info@museopoldipezzoli.org, giovani@museopoldipezzoli.it.