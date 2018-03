"L'Ora della Terra": sabato 24 marzo Castello Sforzesco al buio per la ricerca dei pipistrelli

Earth Hour, l'ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF sui cambiamenti climatici, arriva al Castello Sforzesco sabato 24 marzo, proponendo la Bat-detector, una bio-caccia al tesoro che vedrà i partecipanti mettersi sulle tracce dei pipistrelli che abitano la fortezza.

Alle 20:30 le luci del Castello si spegneranno insieme a quelle di tantissimi altri monumenti in tutto il mondo, per sensibilizzare cittadini e governi sul pericolo rappresentato dall'effetto serra per il nostro Pianeta e sulla necessità - più che mai urgente - di riconvertire le economie globali facendo a meno dei combustibili fossili.

Per l'iniziativa, il pubblico di Bat-detector potrà scoprire gli abitanti notturni del Castello, indicatori di biodiversità importantissimi, oltre che preziosissimi alleati contro le zanzare, di cui questi piccoli mammiferi si nutrono. A guidare adulti, ragazzi e bambini, Anna Gibellini, tra le maggiori esperte nazionali di pipistrelli e responsabile dello Sportello Pipistrelli attivo presso l’Oasi WWF di Valpredinatra - dove vengono accolti e curati i pipistrelli trovati in difficoltà, feriti, malati o caduti dalle tane, per curarli e rimetterli in libertà.

A precedere l'incontro al Castello, alle 19:15 presso la sede WWF di Milano in via Tommaso da Cazzaniga, l'apputamento con la Delegata WWF Lombardia, Paola Brambilla, che racconterà dei danni provocati dall'inquinamento luminoso e delle nuove regole appena emanate da Regione Lombardia. Al microfono anche Anna Gibellini, che insegnerà a distinguere i pipistrelli a partire dalle loro tracce visibili e sonore. Alle 20:30 ci si sposterà a piedi dalla sede WWF al Castello.