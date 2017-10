Sabato 11 novembre | ore 21.00

La ballata dei sospesi – Mario Levis

Una performance musicale itinerante dove un eccentrico personaggio se ne va per le strade suonando il suo violino, continuamente distratto dai suoi pensieri che gli appaiono sotto forma di appendini. Mario Levis mette in scena uno spettacolo di clown e musica dal vivo, sarà per lo spettatore un surreale incontro con delle immagini poetiche da vedere e da ascoltare.