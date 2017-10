"La bella addormentata": il 29 ottobre al Teatro della Luna

Domenica 29 ottobre al Teatro della Luna verrà rappresentato La bella addormentata, lo spettacolo per bambini liberamente tratto da Rosaspina dei Fratelli Grimm e diretto da Giovanni Lucini, che ne ha curato anche l'adattamento.

Un sonno che ha lo stesso silenzio del nostro mondo interiore avvolge fate, giullari, nobiluomini, paggi. E una principessa. Il dormire rappresenta un momento di intima riscoperta, necessario e positivo. L'incontro con il principe il nuovo equilibrio tra maschile e femminile.

I bambini impareranno a non temere gli eventi che incombono come maledizioni, comprendendo come possano portare a una rinnovata felicità.