Giovedì 19 Gennaio, presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, la consigliera regionale Maria Teresa Baldini , presidente del gruppo consiliare Fuxia People, organizza il convegno dal titolo "LA BELLEZZA DEL 'MADE IN ITALY' NEL MONDO" all'interno del quale verrà presentato in anteprima il libro "LE LENZUOLA DEL POTERE" (Armando Curcio Editore), scritto a quattro mani da Michele Cascavilla, ceo e fondatore di Lenzuolissimi, e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e che vede la prefazione straordinaria di Silvio Berlusconi. Gli autori del libro e la consigliera regionale Maria Teresa Baldini disquisiranno sull'importanza e la bellezza del Made in Italy nel mondo assieme agli altri ospiti che saranno Claudio Pedrazzini, capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia, e Giovanni Bozzetti, docente universitario, imprenditore e manager, esperto di marketing strategico e di processi di internazionalizzazione, nonché ex Assessore della Regione Lombardia con delega al Commercio - Turismo - Servizi e Marketing territoriale nella Giunta Tecnica di Garanzia istituita prima delle elezioni (ottobre 2012 - marzo 2013).