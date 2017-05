Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Teatro di Milano La Bohème Opera lirica di Giacomo Puccini Domenica 14 maggio alle ore 16.00 un evento eccezionale al Teatro di Milano: "La Bohème", uno dei capolavori più belli di Giacomo Puccini, che narra l'amore passionale e struggente tra Rodolfo e Mimì nella Parigi dell'800'. Rappresentata in versione completa con più di 40 artisti, orchestra dal vivo, scene, costumi e solisti di fama internazionale. Opera lirica, in quattro quadri di Giacomo Puccini su libretto G.Giacosa e L.Illica. Personaggi e Interpreti Mimì Alessandra Floresta Rodolfo Vincenzo Maria Sarinelli Musetta Chiara Tinuzzo Marcello Gastone Di Paola Schaunard Cordella Klaus Colline Abdullaiev Emil Benoit e Alcindoro Tommaso Quanilli Parpignol Stefano Nardo Orchestra "Testori" (25 musicisti, più fanfara sul palcoscenico al secondo atto) Maestro concertatore e Direttore d'orchestra: Paolo Marchese Vocal Coach: M° Angiolina Sensale Coro Opera House (15 coristi) Maestro del Coro Mirko Banzato Coro di bambini Scuola di Musica Città di Novate Milanese Regia Laboratorio lirico del M° Carlo Antonio De Lucia Scene e costumi Settima diminuita Associazione Musicale Calauce La selezione degli artisti è avvenuta tramite concorsi e audizioni per Cantanti lirici professionisti, indetti dall'Associazione Musica In Scena Teatro di Milano Via Fezzan 11 - 20146 Milano - Tel 02 42297313 - teatrodimilano@outlook.it biglietti a partire da € 15.00 - www.teatrodimilano.com