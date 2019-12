La boutique dei nasi rossi: fino al 24 dicembre il mercatino natalizio solidale

Contribuire a portare sorrisi dove c’è bisogno, semplicemente scegliendo regali solidali, con un occhio di riguardo per il pianeta. Fino a martedi 24 dicembre tutto questo sarà possibile presso La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino natalizio dell'Associazione Veronica Sacchi Onlus (AVS) dove il ricavato di ogni acquisto verrà impiegato per formare “Volontari col Naso Rosso”: giovani clown dottori che attraverso la comicità portano un momento di allegria a chi vive una condizione di malattia, fragilità o disagio.



La Boutique sarà visitabile tutti i giorni presso la sede dell’associazione, in via Guanella 11-2/4 (MM1 – Precotto): oltre 200 mq ospiteranno tante idee per un Natale all’insegna della solidarietà e della sostenibilità ambientale. Dagli oggetti di uso quotidiano alle golosità gastronomiche, dalle birre artigianali ai vini, rossi, bianchi, e grappe, dall’abbigliamento nuovo e vintage alle produzioni artigianali. E ancora giocattoli, libri, elementi di arredo per la casa, gioielli e prodotti per la cura del corpo.



Tra le novità dell’anno, gli ecogadget pensati apposta per regalare sorrisi e salvaguardare l’ambiente: lo SpaZZatristeZZa, spazzolino in bambù naturale ecocompatibile, e la Smile Bottle, borraccia in alluminio, alternativa ecologica alle bottiglie usa e getta.

Altra chicca acquistabile solo in Boutique è il Clowndario, realizzato per il 2020 con la tecnica del light painting in collaborazione con i fotografi di Officina della luce, un omaggio alla luminosità che ognuno porta dentro, che sia fragile, diverso o viva ai margini della società.



Per gli amanti del buon cibo, l'area dedicata all'enogastronomia offre prodotti del commercio equo e solidale, biologici a km zero delle cascine del Milanese, come formaggio, riso, farine e salami, olio siciliano e toscano, miele, marmellate e confetture artigianali. Per conservare gli alimenti, per la prima volta in Boutique, beeopack, la “pellicola” realizzata con materiali naturali a zero impatto ambientale, riutilizzabile, che consente di evitare gli sprechi proteggendo l’ambiente.

Ricca la scelta di birre artigianali: non manca “la Pagliaccia, la birra del sorriso” rossa del Birrificio Menaresta e, da quest’anno la “Doctor Klown” bionda del Birrificio Rurale, entrambe realizzate in esclusiva per i Nasi Rossi di AVS. A queste si aggiungono la selezione del Birrificio Hibu, Birrificio Italiano e Birrificio di Lambrate. Gli esperti di enologia possono deliziarsi con i vini rossi delle Langhe dei Marchesi di Gresy e il prosecco della Franciacorta, mentre per i palati più forti ci sono le grappe Montù dell’Oltrepò Pavese. I più golosi possono scegliere, tra gli altri, la prelibata cioccolateria Icam, il tradizionale panettone della storica pasticceria Cucchi di Milano e, novità dell’anno, il pandoro incartato a mano del progetto aMIcittà, che sostiene la salute di comunità, dando opportunità abitative, lavorative e d’inclusione sociale a persone che vivono un momento di fragilità.



Ampio spazio in Boutique è dedicato all’abbigliamento per grandi e piccini, nuovo delle migliori marche e vintage, tra cui giacche e sciarpe Tucano Urbano e piumini Save the Duck e Ganesh; immancabile la t-shirt del buonumore, da quest’anno anche per bambini, con una “pillola” divertente illustrata in 3 versioni differenti.



Per un regalo doppiamente solidale, special guest in Boutique sono le creazioni artigianali delle associazioni che si occupano di integrazione sociale: B.LIVE, Sartoria Karalla', Volontariamo con il St. Jude e Meridiano 361. Con un unico acquisto si sosterranno le loro attività e quelle di AVS.



Non mancano inoltre i prodotti per la cura del corpo, tra cui linee biologiche e di erboristeria, i cosmetici Dermophisiologique e i gioielli artigianali con pezzi unici. Per la casa sono stati selezionati piccoli oggetti di modernariato e artigianato dal mondo. In più: giocattoli Clementoni e Tiger, libri di narrativa per adulti e illustrati per bambini, materiale di giocoleria e bolle di sapone “Play”, trucchi di magia di Mondo Troll, prodotti per le ricorrenze natalizie e tante altre sorprese a piccoli prezzi.



Gli eventi

La Boutique sarà anche occasione per incontrare dal vivo l’allegria dei Volontari col Naso Rosso in un’atmosfera natalizia:

- Sabato 8 dicembre la sede dell’associazione si trasforma ne “Il villaggio di Santa Clown”, l’iniziativa sostenuta dal Municipio 2 di Milano, con letture, giochi e spettacoli di magia e cabaret, per grandi e bambini;

- Giovedi 12 dicembre si brinderà con i volontari col Naso Rosso in occasione della Festa di Natale.

E poi ancora degustazioni, presentazioni, merende, letture di fiabe, e tanti, tanti, tanti sorrisi!