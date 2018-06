"La buona educazione": dal 12 al 17 giugno al Teatro Franco Parenti

La buona educazione - di Mariano Dammacco, con Serena Balivo e Mariano Dammacco, regia di Mariano Dammacco - andrà in scena al Teatro Franco Parenti dal 12 al 17 giugno 2018.

La piéce si interroga attorno ai valori, i princìpi e i contenuti che vengono trasmessi di generazione in generazione e da un essere umano all'altro. "Quali sono gli attori di questa trasmissione di contenuti? Quali sono le azioni attraverso le quali questa trasmissione avviene? Quanto c’è di volontario in questa trasmissione e quanto invece si muove sotto gli influssi di un inconscio più o meno collettivo? Quando può essere definita 'buona' la nostra educazione?", queste alcune delle domande che lo spettacolo intende porre, come scrivono gli organizzatori.