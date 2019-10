"La calata" – Milano, sabato 9 novembre 2019: iscrizioni aperte per partecipare gratuitamente

Dopo Roma e Napoli arriva anche a Milano “La Calata”, una serata a teatro, in cui spettatrici e spettatori “calano” nelle sale teatrali della città per osservarne e raccontarne la vita: pubblici, spazi, atmosfere e spettacoli. Per realizzare l’istantanea di una serata campione.



L’evento denominato "La Calata" nasce da un’idea di Casa dello Spettatore, associazione culturale che si occupa a livello nazionale di educazione alla visione e formazione del pubblico, collaborando con teatri, circuiti, festival e compagnie e unendo comunità di spettatori che nella fruizione condivisa dello spettacolo dal vivo sperimentano occasioni di convivialità cittadina. “La Calata” fa parte del progetto “Casa dello Spettatore. Per una formazione del pubblico”, realizzato con il sostegno del MiBAC.



“La Calata” è un momento prezioso di indagine inserito in una più ampia e costante ricerca sul ruolo dello spettatore. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di spettatrici e spettatori – preferibilmente non coinvolti nel mondo del teatro in qualità di addetti ai lavori– che intendano “calare” il loro sguardo sul territorio teatrale della città e che vogliano poi raccontare e condividere la loro esperienza.

Un esperimento conoscitivo sul mondo del teatro in città, dalla parte dello spettatore.



Cosa si fa? Si osserva la “vita” teatrale della città, andando a teatro, e si racconta l’esperienza con un breve testo e per immagini. Non si chiede di scrivere una recensione sullo spettacolo ma si invitano i partecipanti a vestire per un giorno i panni del reporter. Tutti i contributi raccolti andranno poi a comporre un reportage che offrirà un racconto a più voci e a più sguardi sulla realtà teatrale di Milano, come già accaduto per le due edizioni romane del 2017 e del 2018 e per quella napoletana del 2019.

I reportage completi sono consultabili e scaricabili dal sito www.casadellospettatore.it.

La partecipazione è gratuita ed è previsto un numero massimo di posti.

Le candidature saranno vagliate per ordine di arrivo.



ISCRIZIONI:

Ogni aspirante dovrà inviare una e-mail con oggetto "La Calata" entro Domenica 20 ottobre 2019 a: lacalata@casadellospettatore.it indicando nome, cognome, età, numero di telefono, città di provenienza.

Nell'ottica della costruzione costante di una comunità di spettatori sempre più allargata e in grado di trasformare l'incontro con l'arte in un'occasione per l'incontro con l'altro, come è già stato fatto a Napoli, invitiamo anche i cittadini milanesi, qualora avessero modo e piacere, a specificare la disponibilità ad ospitare per la notte del 9 novembre "calate" e/o "calati" da fuori Milano.



TAPPE DEL PROGETTO:



- entro Domenica 20 ottobre 2019 INVIO MAIL DI PARTECIPAZIONE;

- entro Mercoledì 23 ottobre 2019 I CANDIDATI RICEVERANNO CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE;

- Martedì 29 ottobre 2019 INCONTRO PRELIMINARE presso il Teatro Litta (Corso Magenta 24 a Milano h 18:30) durante il quale i partecipanti potranno incontrarsi, conoscersi e scoprire dove, con chi e come "caleranno";

- Sabato 9 novembre "LA CALATA". Si va in tutti i teatri che programmano quel giorno a Milano, in due, a tre, per gruppi.

- entro Giovedì 14 novembre: INVIO TESTIMONIANZA ESPERIENZA: i partecipanti dovranno inviare a lacalata@casadellospettatore.it un breve testo e due immagini per raccontare la propria esperienza.

- Mercoledì 27 novembre INCONTRO CONCLUSIVO presso il Teatro Leonardo (Via Andrea Maria Ampère h 18:30). Si svolgerà la festa di chiusura per ritrovarsi e condividere le testimonianze raccolte.