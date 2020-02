La casa del futuro in mostra a milano: sbarca a "fa la cosa giusta!" un'abitazione di 120mq in paglia completamente ecosostenibile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A Milano, dal 6 all'8 marzo prossimi, sarà possibile vedere da vicino la casa del futuro. Una vera e propria casa in paglia di 120mq, perfettamente ecocompatibile, prenderà forma all'interno dello stand dedicato al primo "Vertice nazionale su sensibilità ambientale e comfort abitativo" (promosso da Stile Naturale), evento che si svolgerà nella cornice di "Fa la cosa giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma nel capoluogo lombardo. Aspetto interessante: la casa in mostra sarà formata da pannelli prefabbricati in legno e balle di paglia, che verranno decostruiti per consentire al pubblico di vedere di cosa è realmente costruito un edificio in paglia. Dietro l'iniziativa ci sono un architetto e un imprenditore: Michele Ricci, fondatore di CaseInPaglia.it, brand che offre servizi di progettazione e realizzazione di case ecologiche, insieme a Simone Pierdominici, direttore dell'omonimo negozio di arredamento e ideatore del sistema per arredare la casa 'Abitativo'. Entrambi hanno deciso di aderire a 'Stile Naturale' (https://stilenaturale.com): una rete di imprenditori, professionisti e aziende, tutti accomunati da una fortissima visione di rispetto per il tema dell'ambiente e dell'ecosostenibilità che si pongono come obiettivo quello di impattare in maniera decisiva su quella che è la più grande emergenza dei giorni nostri: la salute delle persone, la salubrità degli ambienti confinati e la salvaguardia del pianeta. Con un pubblico stimato di 65mila persone, "Fa la cosa giusta!" rappresenta senz'altro uno degli eventi che meglio incarnano la filosofia 'green', intesa non come semplice moda passeggera, ma come impegno concreto e quotidiano. Da 16 anni “Fa la Cosa Giusta” si fa portavoce di stimolare il pensiero critico ed uno stile di vita sempre più sostenibile.