La casa nel bosco - Musical

Musical

LA CASA NEL BOSCO



Uno spettacolo di Fiorenzo Savoldi



Liberamente ispirato all’omonima fiaba dei Fratelli Grimm



Ai margini di un bosco e in una piccola casetta vive la modesta famiglia Lost composta da papà, mamma e tre vivacissime figlie: Anera, Bugialla e Sirosa.

La famiglia Lost vive principalmente del lavoro di boscaiolo del padre Fred e mentre lo stesso trascorre la giornata nel bosco ad abbattere alberi, moglie e figlie si occupano delle faccende domestiche e di racimolare due soldi con la vendita di cesti e uova.

Una mattina, prima dell’alba, il capo famiglia chiede alla moglie di inviare la primogenita Anera a consegnargli il pranzo nel bosco poiché non gli è possibile staccarsi dal lavoro. La ragazza, incaricata dalla madre, smarrisce la strada tracciata dal padre con dei semi di miglio e si ritrova a chiedere riparo e ristoro ad un vecchio canuto che abita nella Casa nel Bosco.

Nei giorni successivi misteriosamente si perdono nel bosco anche Bugialla e Sirosa che a turno hanno ricevuto dalla madre lo stesso incarico della primogenita.

La perdita dell’orientamento da parte delle tre fanciulle e il loro dirottamento alla Casa nel Bosco non è un caso ma è opera dei folletti Serie, Calien, Melime, Agita e Soffia: gli stessi sono alla ricerca di una fanciulla dal cuore buono che possa rompere la magia che ha costretto il principe Fanon alle sembianze di vecchio.

Le tre ragazze affrontano singolarmente l’incontro con il vecchio Fanon e i folletti ignare di essere messe alla prova e che il loro comportamento potrebbe in qualche modo premiarle o punirle.

Una delle tre spezza l’incantesimo e può coronare il sogno di vivere per sempre come principessa.



Costo dei biglietti:



settore unico € 10 (ridotto € 8)

ridotto under 10 anni € 8



Hanno diritto al biglietto ridotto i soci di Associazione Culturale GOST, UILT Lombardia Unione Italiana Libero Teatro, Coop Lombardia, CSBNO.



I biglietti si possono acquistare tramite il circuito Vivaticket Italia (spese di commissione 1.80€) e tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la Biblioteca Bollate