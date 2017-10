Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 7 e Domenica 8 si è tenuta la prima edizione de "La Chimera Ranch Festival". La scuderia La chimera ha ospitato questo piccolo festival Country organizzato dagli Amici della birra d'Abbazia, un'associaizone che in breve tempo si è affermata nell'organizzazione di eventi pieni di contenuti.

Il festival ha rivelato di non essere tanto piccolo come era stato progettato; infatti sia sabato sia domenica i parcheggi hanno registrato il tutto esaurito. Ad attrarre i tanti visitatori sono state le tante componenti inserite nel festival, come i tre concerti live, che grazie alla scuola ballo country di Bareggio, hanno permesso ai tanti accorsi di ballare al ritmo "western".

Molto interessante anche lo stand in cui un fotografo, eseguiva scatti esattamente con le stesse attrezzature dell'800, vere opere d'arte di cui si poteva amirrare tutto il processo di lavorazione.

Immancabili le grigliate di carne, salsicce e fagioli che insieme alla bellissima ambientazione del maneggio, hanno fatto rivivere un pochino di 800. I più piccoli hanno potuto godere anche di un giro a cavallo, offerto e guidato dal personale del maneggio.

Un po' fuori tema, ma comunque molto particolare ed apprezzato, è stato il giro in elicottero sorvolando il Parco Agricolo Sud Milano. Appuntamento per il prossimo anno.

