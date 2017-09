Torna "La città che sale": dal 16 al 24 settembre musica nelle case popolari di Milano, gratis

Dal 16 al 24 settembre La città che sale torna a portare spettacoli e laboratori gratuiti nelle case popolari del Comune.

Si parte sabato 16 settembre in corso di Porta Ticinese 98, con lezioni di swing e musica dal vivo, e si conclude domenica 24 settembre in via Feltrinelli 16 con giochi, musica, laboratori e fiabe musicali per bambini e famiglie.

Obiettivo della manifestazione, come dichiarato dal direttore creativo di Musicamorfosi Saul Beretta, è creare uno spazio di socialtà e cultura, rendendo vivi cortili, ballatoi e balconi, anche nelle periferie.

Di seguito il programma completo.

-Sabato 16 settembre, 18:30 alle 23, in corso di Porta Ticinese 98, Electro Swing Party. Lezioni di Swing, pista da ballo su campo da tennis, musica dal vivo, Bici dj set.

-Domenica 17 settembre, dalle 18:30 alle 23, in via Rizzoli, 15, Serenate Metropolitane. Lezioni di danza, concerto a ballo con musica e ritmi ispanoamericani: un mix di son, cumbia, flamenco, salsa e merengue.

-Mercoledì 20 settembre, alle 21, in via Palmanova, 59, A Flute Odissey. Carlo Nicita flauti e elettronica. Un’odissea tra suoni e sogni di chi lascia la propria Terra.

- Giovedì 21 settembre, alle 21, in via Cogne, 4 Ch’io possa esser dannato. Omaggio a Modugno. Camilla Barbarito voce - Guido Baldoni fisarmonica. Frammenti di un mondo sincero: amore, morte, festa, esilio.

- Venerdì 22 settembre, alle 21, in via Gandino, 12 Jesus Christ Superstar. Valerio Scrignoli chitarra elettrica. Un viaggio nel rock del musical di Rice e Lloyd Webber.

- Sabato 23 settembre, dalle 16:30 alle 19:30, via Cesana, 3 e domenica 24 settembre, dalle 16:30 alle 19:30, in via Feltrinelli, 16 Kids & Family. Giochi, musica, laboratori, musica mobile, installazioni, fiabe musicali per bambini e famiglie.