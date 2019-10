"La città della pizza" arriva a Milano con 40 grandi maestri pizzaioli

Dopo tre anni di straordinari successi a Roma, La Città della Pizza - format ideato da Vinòforum e realizzato con la collaborazione di Ferrarelle - approda per la prima volta a Milano. La grande manifestazione dedicata al prodotto italiano più amato nel mondo, andrà in scena sabato 26 e

domenica 27 ottobre presso Fabbrica Orobia (via Orobia, 15), uno spazio eventi di 6.000 mq al coperto. Saranno presenti 40 tra i migliori pizzaioli d’Italia, provenienti da Nord a Sud della Penisola e per ognuna delle due giornate sono previste ben otto postazioni suddivise nelle categorie “Napoletana”, “All’italiana”, “A degustazione”, “Al taglio”, “Fritta” e “Senza Glutine. Ogni pizzaiolo proporrà un menu composto da tre diversi tipi di pizza: una tra le due grandi classiche, margherita o marinara, un proprio cavallo di battaglia e una pizza d’avanguardia. A ciò andranno aggiunte le fragranti creazioni che usciranno dalla casa dei “Fritti all’italiana”, che vedrà la partecipazione di due grandi interpreti, su scala nazionale, dell’arte del fritto. Non mancherà la possibilità di sperimentare abbinamenti, a partire da quelli con la Birra Artigianale firmata Baladin.

Laboratori per adulti, bambini e operatori

Molte le iniziative a cui potranno prendere parte sia gli adulti che i bambini. I grandi maestri pizzaioli terranno infatti laboratori per appassionati su argomenti come la lievitazione, la pizza in teglia, il pane, i condimenti, la pizza senza glutine, il pomodoro. I bambini invece, nei tanti kids lab gratuiti, potranno imparare, divertendosi, a preparare la pizza. Interessantissimi infine i workshop, pensati per tutti gli addetti ai lavori e i grandi appassionati, durante i quali verranno approfondite, con l’aiuto di personalità di spicco del mondo della pizza, tematiche sempre più attuali e rilevanti inerenti la sostenibilità, l’imprenditoria, gli aspetti salutistici e tante altre questioni tecniche.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni www.lacittadellapizza.it

