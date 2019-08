La cooperativa "opera in fiore" presenta il Nice tryo acoustic trio live, domenica 15 settembre a partire dalle ore 17.30

Il country e il blues cominciano un percorso "green" con la prima tappa a Milano nel cuore della Barona, in mezzo alla natura del giardino condiviso di MILANO GREEN WAY, il giardino condiviso di via Svevo.



MILANO GREEN WAY è un progetto di riqualificazione di un'area urbana degradata che la Cooperativa Sociale OPERA IN FIORE (www.operainfiore.it) ha - con l'aiuto di detenuti in permesso, rifugiati politici, persone con disabilità, cittadini stranieri di passaggio e nuovi residenti, studenti e giovani giardinieri, trasformato in uno spazio verde urbano di circa 5mila metri quadrati tra via italo Svevo, via Santander e il fiume Olona.



NICE TRYO è un trio acustico che propone musica rock, country, blues e brani originali in chiave rigorosamente acustica. Nasce nel 2018 dall'incontro di tre musicisti che in precedenza hanno condiviso l’esperienza di un gruppo (Jimmy Island Band) che per oltre 10 anni è stato attivo nelle province di Varese, Como e Milano. La formazione è composta da Davide di Chio (basso, cori), James Crowhurst (chitarra, voce) e Alessandro Bassani (cajon, sax contralto, cori).



L'evento è gratuito, con offerta libera per sostenere il progetto della Cooperativa e sostenere il progetto MILANO GREEN WAY.