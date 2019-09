La desiderabilità del segno

La complessità dei nostri giorni trova rilevanza nella contaminazione tra tre figure molto differenti ma sintonizzate nella ricerca di significati. Un brand designer, un esperto di agopuntura urbana e un’artista calligrafa, tutti e tre insieme per condividere suggestioni utili alla costruzione di una grammatica del III millennio per poter meglio affrontare la complessità odierna.

I protagonisti

Paolo Rossetti. Partner e Direttore Creativo di Rossetti Brand Design e già partner e direttore creativo di Testa Pella Rossetti, esperto nella creazione di Package e Identity Design, Naming e Graphic Design Ambientale.

Matteo Pettinaroli. Architetto specializzato in processi di rigenerazione urbana, con competenze nel design partecipativo, urbanismo tattico e architettura temporanea. Fondatore di Needle_agopuntura urbana

Simonetta Ferrante. Artista Calligrafa di fama internazionale, già Graphic Designer, sue opere sono esposte a Mosca, Berlino, Milano presso il Castello Sforzesco e all’interno del Museo del ‘900 e in numerose collezioni private.