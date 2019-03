La divina commedia - l'Inferno

Prima serata - L'inferno



Il Municipio 5 e il Comitato Chiesa Rossa in collaborazione promuovono tre serate dedicate alle tre cantiche della Divina Commedia in un’atmosfera suggestiva e affascinante, all'interno della chiesa di Santa Maria alla Fonte. Per questi spettacoli saranno scelti alcuni episodi significativi dai quali potranno scaturire anche corrispondenze con la nostra realtà attuale. Le tre cantiche saranno presentate abbinando la recitazione a musiche e immagini.