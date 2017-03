La festa della Compagnia dell'Anello

DOMENICA 2 APRILE VIA DEI MISSAGLIA vicinanze EX BOCCIODROMO Via dei Missaglia - angolo via Fabrizio De Andrè Ore 10:00 Ritrovo alla Serra Lorenzini. PASSGGIATA INTORNO ALL' ANELLO Organizzata dalla "Compagnia dell'Anello" VISITA ALL'ORTO SINERGICO Organizzata dalla associazione "APS promozione sociale" Ore 10:00 - 12:30 Presso l'anello di via dei Missaglia - Saggio di discipline varie Associazione C.S. Vigorelli KRAV MAGA maestri: Paolo Bertarini, Felice Andolfi, Emanuele Bagnato JUDO maestro Stefano Bernasconi KARATE maestro Manuel Susani "movinmeD"maestro Walter Gioia MEDITAZIONE con Paola (BDT4c) TAI CHI insegnante Sonia Ferrari (Scuola Happy Tai Chi) YOGA insegnante Laura Calvelli. Partecipa: Luca Santini (Libri sotto casa) Ore 13:00 - MERENDA nello spazio condiviso degli orti (ognuno porta qualcosa). GIOCHI E DIVERTIMENTI PER TUTTI I BAMBINI LA FESTA PROSEGUIRA' FINO A SERA In caso di maltempo ci si sposta in Serra Lorenzini. Per info 333.7624879