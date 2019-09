La forza delle donne

Protagonista è la donna in tutte le sue sfaccettature e tutto ciò che la circonda e riguarda. Dal figurativo all’astratto, dal tratto serio a quello giocoso e ironico,

dai colori vivaci e accesi a quelli più sobri: molte sono le caratteristiche di questa esposizione, molte sono le emozioni che suscitano le opere.

Venti artisti con 32 opere danno vita a questa mostra.



Vernissage a entrata libera venerdì 20 settembre dalle 18:30

in via Pasquale Sottocorno 27, Milano.





Artisti: Viola Caregnato, Chiara Castagna, Roberto Cavaliere, Roberta Del Conte, Enzo Dell’Acqua, Debora Di Lucca, Giuliano Giuliani, Anna Gubellini, Gerardo La Porta, Marialuisa Gianuario, Luigi Lombardo, Massimiliano Manna, Ludovico Massone, Marika Molinari, Valentina Pelos, Sara Pezzoni, Jessica Reinl, Natalia Repina, Zahira Rodriguez Amaya, Massimiliano Sciuccati.