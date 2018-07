La forza di un no. La storia di Giorgio Ambrosoli raccontata ai ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È trascorso quasi un quarantennio dall’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, assassinato a Milano l’11 luglio 1979. Per non dimenticare l’eroe borghese, e soprattutto per raccontare la storia del suo impegno ai più giovani, la compagnia teatrale “Macrò Maudit Studio” del Cantiere per le arti dal vivo “Macró Maudit Teáter” (www.macromaudit.org) presenta alla città di Milano un emozionante reading-spettacolo a più voci. Ricorderemo la sua fedeltà a un incarico professionale portato avanti con rigore sino alla fine, ma anche la sua ricerca di una vita “normale”, di famiglia e di affetti, a 39 anni esatti dall’omicidio avvenuto davanti alla sua abitazione in via Morozzo della Rocca 1. A poche decine di metri dal Teatro San Carlo, da cui prende il via la serata-evento in programma mercoledì 11 luglio dalle ore 21:00. La rappresentazione, già portata in diverse scuole medie di Milano, ripercorre in sintesi e con parole semplici le vicende politico-finanziarie degli anni ’70 legate al crack della Banca Privata Italiana guidata da Michele Sindona, fino all’assassinio del commissario liquidatore: per il quale lo stesso Sindona fu poi condannato come mandante. Sul palco, accanto agli attori di Macrò Maudit, a commentare la storia ci saranno: Annalori Ambrosoli, moglie dell’avvocato con i figli Francesca e Umberto; David Gentili, Presidente della Commissione Antimafia del Consiglio Comunale di Milano; Giacomo Ranco, referente del presidio di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Arese e dintorni dedicato a Giorgio Ambrosoli; Veronica Notarbartolo dell’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli; Gianluca Buttolo, illustratore e fumettista, autore della “graphic novel” ‘La scelta’, da cui è tratto il testo del racconto, così come gli stessi evocativi disegni che, proiettati come scenografia sul palco del Teatro San Carlo, contribuiscono a ricreare il clima “in bianco e nero” della Milano di fine anni ’70. A moderare le loro testimonianze sarà il giornalista Paolo Foschini. Gli attori della compagnia “Macrò Maudit Studio” che prestano le loro voci sono Anna Begni, Sonia Cantoni, Silvia D’Andria, Antonio Margiotta, Franco Rossi, Monica Vitali, Paolo Foschini, anche autore ed esecutore alla chitarra delle musiche originali dello spettacolo, e Alessandro Castellucci, qui in veste anche di regista. Adattamento testo dalla “graphic novel” a cura di Anna Begni e Antonio Margiotta. La serata si concluderà con una breve fiaccolata commemorativa, organizzata da “Libera” (www.libera.it), con partenza dal Teatro San Carlo di Via Morozzo della Rocca 12 fino al luogo del delitto, avvenuto all’altezza di Via Morozzo della Rocca 1, a cui seguiranno brevi letture di alcune significative pagine. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con “Prima Effe – Feltrinelli per la Scuola” (www.primaeffe.it), i Patrocini del Comune di Milano, di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e dell’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli ( www.associazionecivilegiorgioambrosoli.it ). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.