La friulana Alessandra Aita espone a milano a pochi passi dal Duomo la sua personale "Wood sculptures"

La friulana Alessandra Aita (www.aitaalessandra.com) espone a Milano la sua personale "Wood Sculptures" Il 5 giugno alle ore 18 la Alson Gallery ospiterà a Milano il vernissage dedicato alle opere di Alessandra Aita, giovane e promettente artista di Buja che realizza opere principalmente con pezzi di legno recuperati dalle rive dell'Adriatico o dagli argini dei fiumi. A breve distanza dalla precedente mostra promossa e prodotta in collaborazione con WOLAND ART CLUB di Fabio Fonda presso Porto Piccolo (Ts) e dopo la partecipazione alla "Biennale Internazionale Donna" presso Porto Vecchio a Trieste, Primo Premio come Vincitrice della ARTE IN FIERA DOLOMITI nel 2015, La friulana Alessandra Aita espone a Milano la sua personale "Wood Sculptures" Alessandra Aita nasce il 26 maggio 1983 a San Daniele del Friuli. Dopo aver studiato presso l'Istituto Statale d'Arte di Udine, ha frequentato un corso professionale di grafica e si è da subito dedicata alla carriera professionale. Dopo brevi esperienze lavorative ha aperto il proprio studio operando nel campo della grafica pubblicitaria. Da alcuni anni ha intrapreso la strada dell'arte seguendo le orme del padre, anch'egli artista contemporaneo. Nelle sue realizzazioni riesce a trasmettere una forte energia espressiva che nasce da una profonda ricerca materica, da una nuova interpretazione dei suoi mezzi di lavoro professionale e da un'attenta analisi della società in cui viviamo. Ha sempre avvertito il bisogno di esprimersi attraverso l'arte e fin da giovanissima ha sperimentato l'utilizzo di diversi materiali e tecniche per poi lasciarsi sedurre dalla scultura e dal legno." "L'arte di Alessandra Aita si fonda sul contrasto e l'accostamento fra corpo e anima, materia e spirito. I corpi di legno delle sue sculture sono come ruvide corazze corrose dal tempo che si aprono per lasciar trapelare la preziosa essenza vitale che da loro s'irradia in modo incandescente. La scultrice abbina magistralmente il legno, elemento arcaico e la moderna tecnologia luministica, per creare opere d'incantevole splendore. La luce in alcune delle sue sculture assume il significato mistico di 'luce spirituale', scintilla divina che abita all'interno dei corpi. Corpi che lei costruisce con un lavoro paziente e antico, utilizzando materiali di recupero che vengono assemblati per raggiungere poetiche sembianze umane. Gli uomini e le donne scolpiti da Alessandra Aita sono carichi di vita interiore, le fisionomie sono introspettive, le anatomie pervase da cocente dinamismo psichico, seppure bloccate nella loro statuaria fissità. Ma l'interiorità ricca di questi personaggi è talmente preponderante da spezzare e travalicare la forma e tradursi in luce, la più pura sublimazione della materia. Materia e Spirito, Corpo e Anima sono quindi messi in gioco in queste sculture ed utilizzati per produrre un contrappunto fatto di metafore e continue allusioni luministiche e chiaroscurali, al fine di tradurre in forma l'essenza degli esseri umani." (Ivan Buttazzoni, filosofo e critico d'arte) Alson Gallery nasce nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo dall'unione di Alessandro Alessandroni e Sonia Zentilini, professionisti del settore che da oltre un ventennio collaborano con gallerie d'Arte dallo spessore internazionale. Uno spazio che si muove tra le epoche diverse, riportando ai nostri occhi opere ricercate di inestimabile valore storico, che trovano la loro estensione nelle imponenti stanze, racchiuse nell'Antico Palazzo Biancardi, in via san Maurilio 11.

