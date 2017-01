La gnola blues band sabato 28 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - Un altro nome di primo piano per la rassegna "Milano Blues 89", organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano: sabato 28 gennaio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro), nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89 è in programma il concerto della Gnola Blues Band, tra le più importanti e apprezzate formazioni della scena nazionale, che propone un blues sanguigno, contaminato da influenze rock, roots e american music. Il leader e il fondatore della band è il chitarrista e cantante Maurizio Glielmo, che per diversi anni è stato accanto al leggendario Fabio Treves. Nata nel 1989, in origine la Gnola Blues Band si era posta l'obiettivo di ripercorrere gli itinerari più classici del blues, partendo dalla interpretazioni degli standard (Elmore James, Muddy Waters) fino a fondere gli elementi della tradizione in interessanti composizioni originali. Dopo una mezza dozzina di dischi e un'intensa attività dal vivo, nel 2015 la Gnola Blues Band ha pubblicato "Down The Line", il suo ultimo lavoro discografico. Accanto a Maurizio "Gnola" Glielmo e allo storico tastierista Roger Mugnaini si è consolidata la presenza di due eclettici e raffinati musicisti: Paolo Legramandi (basso e voce) e Cesare "Big C" Nolli (batteria, chitarra e voce). Con questa formazione (che si esibirà allo Spazio Teatro 89), e spesso anche semplicemente in duo con Cesare Nolli, Maurizio Glielmo ha cominciato a sperimentare molte delle soluzioni più curiose e intense che sottolineano il cambiamento di registro in "Down The Line". Se, infatti, le radici del blues e del rock'n'roll rimangono intatte, questo album segna una svolta notevole nel sound e nelle interpretazioni della band: la produzione, curata dagli stessi Paolo Legramandi e Cesare Nolli, esce dai canoni del blues tradizionale, lasciando ampio spazio alle raffinate chitarre di Maurizio Glielmo, con una particolare attenzione alla struttura delle canzoni. Undici brani originali, alcuni scritti da Cesare Nolli e una buona metà frutto della collaborazione con Edward Abbiati, leader dei Lowlands Profondo conoscitore dell'uso del dobro e in generale della tecnica "slide", Glielmo si esprime con personalità in questa tecnica, tanto da essere considerato uno specialista a livello nazionale. Non a caso, in virtù di questa abilità, è spesso invitato in qualità di session-man per produzioni non prettamente blues ma che sconfinano nella musica leggera, nel rock e nel pop, come dimostrano, tra le tante, le collaborazioni con Davide Van De Sfroos e Max Pezzali. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) MILANO BLUES 89 - IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA (INIZIO LIVE ORE 21.30) Sabato 1 ottobre 2016: Daniele Tenca & The Blues for The Working Class Band Venerdì 14 ottobre 2016: Banfi e Bizzarri Band feat. Isabella Casucci Sabato 22 ottobre 2016: Malmostoso Tour: Richard Lindgren & Mandolin' Brothers Venerdì 28 ottobre 2016: Dany Franchi band Sabato 5 novembre 2016: Paul Venturi & The Junkers Sabato 19 novembre 2016: Egidio "Juke" Ingala & The Jacknives Venerdì 2 dicembre 2016: Matteo Sansonetto Blues Revue Venerdì 9 dicembre 2016: Voosa Trio Sabato 14 gennaio 2017: T-Roosters Sabato 21 gennaio 2017: Betta Blues Society Sabato 28 gennaio 2017: Gnola Blues Band Venerdì 3 febbraio 2017: Veronica & The Red Wine Serenaders Sabato 18 febbraio 2017: Fabrizio Poggi & Chicken Mambo Venerdì 3 marzo 2017: Gabriel Delta Band Sabato 11 marzo 2017: Francesco Piu