"La grande arte al cinema": il 30 gennaio all'Area Metropolis 2.0

Il 30 gennaio la rassegna La grande arte al cinema - che per questa edizione porta nelle sale le opere dei più importanti artisti contemporanei - arriva all'Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (Mi) con David Hockney dalla Royal Academy of Arts, il docu-film dedicato al grande pittore britannico.

A partire dall'intervista all’artista a cura di Tim Marlow, Direttore Artistico della Royal Academy of Arts, la pellicola racconta le due ampie mostre della Royal Academy of Arts di Londra consacrate al'artista, . Realizzate ad hoc da Hockney per gli spazi della Royal Academy, le due esposizioni risultarono eventi spettacolari, attraendo un numero altissimo di visitatori. Tra le opere più note di Hockney: A Bigger Splash e A Closer Grand Canyon.