"La guerra negli occhi, la guerra nel cuore": dal 16 settembre al 18 novembre sette film e mostra interattiva allo Spazio Oberdan

Dal 16 settembre al 18 novembre lo Spazio Oberdan ospiterà La guerra negli occhi, la guerra nel cuore, una mostra fotografica interrattiva sulla Prima Guerra Mondiale corredata da una rassegna di sette film.

Le pellicole di Luca Comerio, pioniere del cinema, e le 50 foto di Attilio Prevost, operatore e imprenditore, raccontano il dramma del conflitto bellico, tra immani tragedie, storie collettive e individuali. A rendere interattiva l'esposizione codici QR che consentono di arricchire con contenuti multimediali da fruire sul proprio smartphone -filmati, mappe, documenti, audio- le immagini in mostra.

Saranno inoltre proiettati cinque lungometraggi e due documentari sul Primo Conflitto Mondiale: Orizzonti di gloria (Stanley Kubrick), I recuperanti (Ermanno Olmi), Uomini contro (Francesco Rosi), La grande illusione (Jean Renoir), Scemi di guerra (Enrico Verra), Animali nella Grande Guerra (Folco Quilici), Mata Hari (George Fitzmaurice). Di seguito il calendario delle proiezioni.

Sabato 16 settembre ore 19

I recuperanti

R., fot. e mont.: Ermanno Olmi. Sc.: Mario Rigoni Stern, Tullio Kezich, E. Olmi. Int.: Antonio Lunardi, Andreino Carli, Alessandra Micheletto. Italia, 1970, 97’.

Il protagonista, Gianni, è un reduce che all’indomani della Seconda Guerra Mondiale e si ritrova senza lavoro. Sempre più in difficoltà, accetta l’offerta del vecchio di andare con lui in montagna a recuperare le bombe inesplose.

Al termine della proiezione, inaugurazione della mostra fotografica interattiva La guerra negli occhi, la guerra nel cuore nel foyer di Spazio Oberdan.

Ingresso libero con Cinetessera



Domenica 17 settembre ore 15

Mata Hari

R.: George Fitzmaurice. Sc.: Benjamin Blazer, Leo Birinski. Int.: G. Garbo, Ramon Novarro, Lionel Barrymore, Lewis Stone. USA, 1931, 90’, v.o. sott. it.

Francia, 1917. Mata Hari, nota danzatrice esotica, è una spia dei tedeschi, che deve carpire informazioni ai militari russi. Dopo aver sedotto Alexis Rosanoff, un pilota nemico, si innamora di lui e uccide il generale russo che, roso dalla gelosia, minaccia di denunciare entrambi come spie. Arrestata, rinuncia a difendersi per non coinvolgere Rosanoff, rimasto cieco in seguito a un incidente aereo.



Lunedì 18 settembre ore 16:30

Uomini contro

R.: Francesco Rosi. Sc..: Tonino Guerra, Raffaele La Capria, dal romanzo Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu. Int.: Gian Maria Volonté, Mark Frechette, Alain Cuny, Franco Graziosi, Daria Nicolodi. Italia/Jugoslavia, 1970, 101’.

Altopiano di Asiago, 1916-17. Un giovane tenente partecipa al primo conflitto mondiale da convinto interventista ma, a poco a poco, assistendo alle follie di un generale e agli inutili macelli, comprende l'assurdità della guerra. Finirà fucilato per aver coperto i suoi uomini, responsabili di ammutinamento.



Lunedì 18 settembre ore 21:15

La grande illusione

R.: Jean Renoir. Sc.: Charles Spaak, Jean Renoir. Fot.: Christian Matras. Int.: Erich von Stroheim, Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Jean Dasté, Dita Parlo, Gaston Modot. Francia, 1937, 112’, v.o. sott. it.

Guerra ‘14-‘18. Due ufficiali francesi, il tenente Maréchal, proletario, e il capitano De Boeldieu, aristocratico, sono abbattuti con il loro aereo dall’asso dell’aviazione tedesca barone von Rauffenstein. Internati in un campo di prigionia, dopo un fallito tentativo di fuga vengono trasferiti nella fortezza di Wintesborn, comandata proprio dal barone che, ferito in una missione aerea, è stato destinato a compiti meno rischiosi. Von Rauffenstein, per affinità di classe e di educazione, è spinto a fraternizzare con De Boeldieu e fra loro nasce un rapporto se non di amicizia certamente di reciproco rispetto.



Martedì 19 settembre ore 17

Animali nella Grande Guerra

R.: Folco Quilici. Sc.: Mario Maranzana. Mont.: Valentina Romano. Mus.:Francesco Cerasi. Italia, 2015, 76’.

Non c’erano solo uomini a combattere lungo il fronte alpino nel corso della Prima Guerra Mondiale. C’erano anche migliaia di animali (cavalli, muli, cani, maiali, piccioni viaggiatori) “arruolati” per contribuire allo sforzo bellico e la metà dei quali non fecero mai ritorno dal conflitto. Attraverso rare immagini di repertorio, ricostruzioni filmiche e con la lettura in voce fuori campo di lettere e diari dei combattenti, Folco Quilici pone l’accento non solo sull’abnegazione di questi animali ma anche sul rapporto profondo fra essi e i soldati, un rapporto improntato alla mutua sopravvivenza. Ciò che ne deriva, inoltre, è il ritratto di una guerra a metà fra il futuro tecnologico e l’eredità ottocentesca di un mondo rurale di cui gli animali erano parte integrante.



Venerdì 22 settembre ore 17

La grande illusione Replica



Sabato 23 settembre ore 19

Uomini contro Replica



Domenica 24 settembre ore 21:15

Orizzonti di gloria

R.. Stalney Kubrick. Sc.: S. Kubrick, Calder Willingham, Jim Thompson, dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb. Int.: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George Macready. USA, 1957, 86’, v.o. sott. it.

Durante la Prima Guerra Mondiale, tre militari vengono condannati a morte per essersi rifiutati di proseguire l’attacco suicida ordinato da un generale invasato. Sebbene difesi dal loro colonnello, i tre saranno giustiziati.



Lunedì 25 settembre ore 18:45

Scemi di guerra

R.: Enrico Verra. Sc.: E. Verra, Francesca Zanza, Davide Sapienza. Fot.: Gherardo Gossi, Mont.: Claudio Cormio, Cristina Sardo, Annalisa Schillaci. Mus.: Giuseppe Napoli. Italia, 2008, 50’.

Il documentario ricostruisce le dolorose tappe che portarono migliaia di soldati durante il primo conflitto mondiale ad affrontare il calvario della malattia mentale, dopo quello delle trincee, degli assalti, dei gas e dei bombardamenti. Le allucinazioni, le disfunzioni motorie e la perdita di sé, nella forma inedita dello shock da combattimento, tormentarono gli uomini di tutti gli eserciti impegnati in battaglia. I malati, accusati di codardia e di tradimento dagli Stati Maggiori, venivano rispediti al fronte dai medici militari a forza di scosse elettriche e terapie ipnotiche. Le interviste agli esperti, i filmati di repertorio rinvenuti negli archivi di tutta Europa, le fotografie inedite e le cartelle cliniche dell’epoca permettono un approfondimento rigoroso su un aspetto finora poco indagato della Grande Guerra.



Martedì 26 settembre ore 17

Orizzonti di gloria Replica.