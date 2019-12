La gugliata - Laboratorio creativo di Natale

Anche quest'anno, Mercato Lorenteggio ospita "La Gugliata", un laboratorio creativo condotto dall'artista Ulla Manzoni. Tre appuntamenti, aperti a chiunque voglia cimentarsi con la propria abilità artigiana, per dare forma a piccole opere di design lanoso da regalare ad amici o parenti e decorazioni natalizie per arredare la casa. Pon pon che diventano spille o elastici per i capelli, ghirlande, festoni e piccoli gioielli colorati. Tutto fatto con la lana!



Il laboratorio si svolgerà giovedì 5 dicembre, giovedì 12 dicembre e mercoledì 18 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 18.30. Si può partecipare a tutti e tre gli incontri oppure anche a uno solo.



L'accesso gratuito, ma è necessario iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-gugliata-laboratorio-natalizio-di-design-lanoso-58373659186