Le Fondazioni AMBROSIANEUM e MATARELLI

organizzano l’incontro

(a cura di Marco GARZONIO e Giorgio LAMBERTENGHI DELILIERS):



LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

Dalla logica dello scontro a una cultura dell’alleanza



LUNEDì 22 GENNAIO 2018

ore 17.30

FONDAZIONE AMBROSIANEUM

Via delle Ore, 3 – Milano (MM Duomo)



Il 14 dicembre scorso, dopo mesi di ostruzionismo, decine di migliaia di emendamenti e la prova del voto segreto, il biotestamento - dopo aver incassato il via libera di palazzo Madama senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera - è diventato legge dello Stato.

Le Fondazioni Ambrosianeum e Matarelli che un mese prima avevano già organizzato una serata dedicata a “Come decidere sulla fine della Vita” - ospiti Carlo Casalone, Giulia Facchini Giulio Giorello e Giovanni Zaninetta – proseguono nel loro impegno sull’argomento con un incontro esplicativo e di commento sulla nuova legge.



Introduce e coordina:



- Marco Garzonio, Presidente Ambrosianeum, psicologo analista, psicoterapeuta, giornalista



Intervengono:



- Emilia Grazia De Biasi, Senatrice, Presidente Commissione Igiene e Sanità

- Francesco D’Agostino, Professore ordinario Filosofia del Diritto - Università

Tor Vergata, Roma, membro della Pontificia Academia pro Vita,

presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani

- Pierdavide Guenzi, Docente di Teologia morale Facoltà teologica

dell’Italia Settentrionale Milano-Torino,

Componente del Gruppo di Bioetica di Aggiornamenti Sociali





