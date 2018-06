"La lunga notte dei lettori": venerdì 22 giugno a Base il party per chi ama i libri, tra musica e drink

La lunga notte dei lettori, la festa per chi ama leggere, con djset e drink, torna a Base venerdì 22 giugno, dalle 21 alle 2.

La seconda edizione del party dedicato ai lettori prevede: la presenza di tanti libri tra cui scegliere, speed date con editori professionisti, musica e un bar con cocktail gratuiti per chi acquista un volume. Di seguito il programma della serata.



- Sala principale

con Marco Ripoldi (attore de Il Terzo segreto di satira)

ore 21 - apertura, dj set e inizio del contest Bookabook Reader’s Award (il pubblico sceglierà il suo libro preferito tra quelli in catalogo)

ore 22:15 - tre autori presentano il loro inedito, i lettori scelgono quale arriverà sugli scaffali

dalle ore 23 fino alla chiusura - dj set a cura di Atomic Bar Milano

ore 23:30 - proclamazione del vincitore del contest Bookabook Reader’s Award



- Editor’s corner

dalle 21:15 alle 22 - Gli editor di Bookabook saranno a disposizione per ascoltare nuovi progetti e per rispondere alle curiosità del pubblico. Registrazione sul momento a partire dalle ore 21.



- Bookstore corner

durante tutta la serata sarà possibile acquistare libri e ricevere un drink in omaggio (cocktail/vino/birra). Per chi acquista almeno due libri, in omaggio anche la shopper di Bookabook .