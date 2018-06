LA MAISON DORÉE MILANO PHOTO WEEK

4-10 giugno 2018

Inaugurazione: lunedì 4 giugno, ore 18.30



Dal 4 al 10 giugno 2018, in occasione della Milano Photo Week, Spazio Angur presenta La Maison Dorée, esposizione di Era Enesi e Sār David, a cura di Andrea Martina Bassan.





Quella notte fu euforia.



Entro nella stanza, enormi porte in legno Ero lì

Scalza

con la sottoveste in seta.



La mia ombra danza sulle pareti al lume di candela.

Si definivano perfettamente le mie forme, il mio naso

la mia bocca carnosa le ginocchia

ogni singolo capello.



Mi misi supina contemplando il mio doppio la luce vermiglia rifletteva sui tappeti d’oro.

Era un luogo intimo, quasi sospeso nel tempo e io ero nell’agio tra cuscini in velluto e coperte intarsiate.

Iniziai ad accarezzarmi, presi l’olio alla mia destra lo versai sul corpo

dal mignolo del piede e più su sui polpacci fino alle mie cosce tenere

e ancora più su Sull’abbondanza dei miei fianchi e sui seni dolci.

Ero così bella e così audace.

Le mie mani come in preda al delirio non smisero Immersa nel piacere

Mi bastavo nella mia solitudine

Scoprendo me stessa.



Tutto era concesso Senza giudizio Timidamente vincevo il pudore

Abbandonandomi alla meraviglia ad occhi chiusi



Stretta nel mio abbraccio rivedevo i miei desideri più reconditi

Proibiti



Chissà quanti segreti nascondevano quelle pareti, mi addormentai.

A.M.B



Allestimento e logistica sono stati curati in collaborazione con il gruppo Itaca e Giulia Zandò. Il progetto grafico è ad opera di Ilaria Pittassi.

Music set a cura di Giacomo Mangili.



Spazio Angur è un centro culturale, nato dalla collaborazione tra Itaca e Said Haiyan, esperto antiquario e restauratore di tapezzeria antica.

Insieme alle idee curatoriali di Andrea Martina Bassan hanno iniziato un percorso di sperimentazione tra estetismo ed esperienzialità rivolgendosi al nuovo panorama artistico contemporaneo.



Spazio Angur

itaca.angur@gmail.com Via Bartolomeo Eustachi 7, Milano

T+39 345 5189828 Aperto tutti i giorni su appuntamento