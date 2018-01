"La meraviglia" di Andy Fluon in mostra alla terrazza del Duomo 21

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Alla Terrazza Duomo 21 in via Silvio Pellico, 2 a Milano in mostra dal 26 gennaio al 26 febbraio le "fluorescenze" firmate Andy FluOn. Quindici opere che rappresentano uno spaccato rivisitato della cultura pop contemporanea, firma del genio creativo e dell'estro pittorico di un artista capace di riportare travolgenti espressioni su tela in una dimensione innovativa, ricca di impatto emotivo e maestria tecnica. "Fascino, grazia, charme, incanto, attrazione, magia... Alla scoperta del femminile universale mediante visioni fluorescenti: una mostra del grande pathos curata da Giovanna Repossi e promossa da Orange Table Professional Network che, in occasione della vernice del 25 gennaio, annuncerà la costituzione del suo nuovo Centro Studi e delle realtà professionali e imprenditoriali che si sono di recente affiliate al Network. Terrazza Duomo 21 - Una terrazza prestigiosa e suggestiva che si affaccia sulla Madonnina Terrazza Duomo 21La spettacolare panoramica di Piazza Duomo vista dall'alto, in un salotto accogliente, raffinato, confortevole ed esclusivo, tra ampie vetrate che riflettono mille luci, colori e tratti del centro storico della metropoli. Duomo 21: meeting ed eventi della Milano più glam si "vivono" qui, da un matrimonio a una conferenza, una presentazione, una festa... Lounge bar ideale nel day by day per rilassarsi nei momenti di pausa, sorseggiando drink, cocktail, birre internazionali ed eccellenti vini. Milano guarda in alto... A proposito dell’artista Andy nasce a Monza nel 1971. Da sempre attratto dalle arti figurative, si forma presso l’Istituto d’Arte di Monza e, successivamente, si specializza in illustrazione e grafica pubblicitaria presso l’Accademia delle Arti Applicate di Milano. Ispirato ai grandi maestri dell’arte italiana e alla cultura “pop” inglese e americana, sedotto dall’idea che la corrente artistica underground, sapientemente nobilitata, possa trovare spazio nel mainstream, Andy consolida negli anni il suo personalissimo codice pittorico basato sull’uso scenografico dei colori acrilici fluorescenti “trattenuti” in visibili bordature nere, a loro volta, utilizzate per sintetizzare, in modo accattivante e mai scontato, forme e piani sia narrativi che prospettici. Difatti, i soggetti ricorrenti dipinti su tela, tessuti, strumenti musicali, oggetti di design, sono icone appartenenti all’immaginario collettivo dell’arte, della musica, del cinema, ma anche dei cartoni animati e della pubblicità, decontestualizzate per essere ricontestualizzate nel presente attraverso frammenti di memorie personali. L’originale rappresentazione della contemporaneità attraverso l’uso del colore fluorescente, centro vitale della diversificata produzione artistica di Andy promossa negli anni attraverso numerose mostre personali, collettive e fiere d’Arte, gli consente di raggiungere un notevole successo in Italia e all’estero, valendogli collaborazioni con marchi quali Coveri, Carlsberg, Iceberg, Redbull, Costa Crociere, Fiat, Nodis, too late, Uki, Valtur, Custo Barcellona, Ruffino, Gherardini e Galileo. Artista eclettico, curioso, originale, Andy è anche un musicista di talento. Nei primi anni 90 fonda con Morgan i Bluvertigo, contribuendo con sax, tastiere, voce e sintetizzatori alla composizione di tre album e alla pubblicazione di un live e di una raccolta di successi. L’intensa parentesi con i Bluvertigo lo vede impegnato per diversi anni, ma anche recentemente, tra palcoscenici, interviste e apparizioni TV. Acuto osservatore della realtà musicale contemporanea, attivo nel mondo della musica come compositore di colonne sonore, produttore di band emergenti, conduttore di programmi musicali sia televisivi che radiofonici, da dieci anni Andy si dedica con successo alla sperimentazione proponendo nei club di tutt’Italia “alternative dj-set” caratterizzati da una insolita fusione di sonorità electro-minimal con wave ‘80. Nel 2005 fonda FluOn, suo quartier generale e nucleo creativo, che dal 2011 diventa anche nuovo progetto musicale al quale contribuisce con voce e sax a fianco di Fabio Mittino alla chitarra, Fabrizio Grigolo alla postazione elettronica e Luca Urbani alla voce e synth. Nel nome FluOn è condensata la singolare visione che Andy ha dell’arte e della vita, entrambe incentrate su una bilanciata alternanza di FLUorescenza e inFLUenza, tonalità linguistiche ed emozionali da emettere e ricevere in flusso continuo e in costante “mode ON”. Vive e lavora a Monza. Art curator/ creative director: Giovanna Repossi - gio.zesign@gmail.com

