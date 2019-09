La Milano green week sbarca ad uptown

Doppio appuntamento nel fine settimana dal 27 al 29 settembre ad UpTown in occasione della Milano Green Week: la seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Milano torna a popolare l’aia della Cascina e il vicino parco con tantissime iniziative e una tavola rotonda sui temi della sostenibilità ambientale.

UpTown Milano è il primo distretto in Italia ad affrontare un percorso di certificazione di sostenibilità secondo il protocollo GBC Quartieri® e condivide appieno i valori legati alla sostenibilità ambientale che stanno alla base della Climate Week 2019 di New York. Inoltre parteciperà ai lavori della "Placemaking Week" del prossimo ottobre a Chattanooga, Stati Uniti.

Il primo appuntamento in calendario è dedicato alle soluzioni per rendere le metropoli sostenibili attraverso una gestione del verde consapevole. Le città di tutto il mondo sono responsabili di quasi il 50% delle emissioni climalteranti e consumano il 70% delle risorse energetiche. La sfida per lo sviluppo sostenibile, l’impegno per una migliore qualità della vita e la promozione dell’efficienza energetica, partono proprio da qui: le metropoli di oggi e di domani. Se ne parlerà il prossimo 27 settembre a partire dalle 9 con una tavola rotonda intitolata “Metropoli sostenibili: la biodiversità nei parchi urbani”, che si terrà presso il Community Center di via Pier Paolo Pasolini 3, Milano, e sarà organizzata dallo smart district UpTown con la collaborazione di Urban File e la media partnership della rivista Paysage. L’iniziativa prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

Domenica 29 settembre, inoltre, l'innovativo smart district organizzerà tantissime attività per grandi e piccini, per passare una giornata all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali, con un ricco programma di laboratori e corsi dedicati alla sostenibilità e alla difesa dell’ambiente. Dalle api agli asinelli, dagli orti urbani alla produzione di formaggio artigianale, dalla vendemmia agli aquiloni e ai giochi di una volta, saranno tantissimi gli appuntamenti a misura di bimbo e non solo. Non mancheranno le visite guidate del parco, che saranno organizzate a ogni ora per scoprire le diverse varietà arboree, le essenze e gli animali del parco. Per i bambini è previsto anche un giro del parco sul trenino.