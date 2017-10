Il Municipio 8 in collaborazione con l’Associazione Corale Ambrosiana presenta l’Ottava edizione della Musica in Zona 8: “La Musica Corale nei secoli” con il Coro Polifonico dell’Acqua Potabile, diretto dal Mº Mario Gioventù, Stefano Meani al pianoforte e Paolo Fumagalli alla viola, presso la prestigiosa sede della Certosa di Milano in Garegnano.

Il concerto si terrà nella Chiesa della Certosa.

Il Coro Polifonico dell’Acqua Potabile, nato alla fine degli anni ’80, si è costituito in Associazione nel 1995 per dare forma alla passione per la musica che unisce i suoi partecipanti.

Lo studio e la diffusione del canto corale sono gli obiettivi che gli associati perseguono attraverso le prove settimanali (giovedì) e gli stage di approfondimento e, in questi anni, hanno realizzato numerosi concerti e partecipato a festival e concorsi, in Italia e all’estero.

Attraverso la pratica musicale il Coro si propone, inoltre, come veicolo di una più ampia attività culturale e civica, offrendo concerti e spettacoli insieme ad associazioni di volontariato.

La formazione si compone di circa 30 elementi ed è diretta dal maestro Mario Gioventù.

Infine una curiosità: il singolare nome del Coro deriva dalla sua originaria sede, la vecchia stazione di pompaggio dell’acqua potabile, ormai dismessa, di Piazza Carbonari a Milano.



Pianoforte: Stefano MEANI

Viola: Paolo FUMAGALLI

Direttore Artistico: Mario GIOVENTU’



Programma:

W.Amadeus MOZART Kyrie - Agnus dei (dalla Missa Brevis K65)

Francesco DURANTE - Magnificat in la minore

Baldassarre GALUPPI - Sonata in do minore per pianoforte

Baldassarre GALUPPI - Suscepit Israel (dal Magnificat in sol magg)

Franz SCHUBERT - Coronach

Camille SAINT-SAËNS - Calme des nuits

Maurice RAVEL - Modéré (1° movim de la “Sonatine”)

Giacomo PUCCINI - Requiem

Samuel BARBER - Excursion op. 20 N.1 per pianoforte

Samuel BARBER - Sure on this shining night

Igor STRAVINSKY - Credo Russo

Ola GJEILO - Ubi Caritas

Gordon YOUNG - Alleluja

Altre informazioni utili:

L’organizzazione del concerto è curata dagli Amici della Certosa e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Certosa

L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti