La nascita degli elementi chimici

L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) ha proclamato l’anno 2019 Anno Internazionale della Tabella Periodica degli Elementi Chimici per celebrare i 150 anni dalla prima pubblicazione della Tabella di Dmitrij Mendeleev, riconoscendo così l’importanza e la centralità della chimica per lo sviluppo della società moderna.

Nel 2019 ricorre anche il centenario della nascita di Primo Levi, chimico ancor prima di diventare scrittore, che con diversi suoi testi è riuscito a descrivere l’anima e il mestiere del chimico.



Protagonisti presenti:



Marco Bersanelli, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano

Giacomo Poretti, attore e scrittore



Marco Bersanelli parlerà di come si sono formati gli elementi chimici, mentre Giacomo Poretti intervisterà un atomo di carbonio.



Verranno letti alcuni brani di Primo Levi tratti da:

Il sistema periodico

Chiave a stella



accesso libero con iscrizione obbligatoria scrivendo a: lanascitadeglielementichimici@unimi.it