La Natura in Mostra, collettiva pittorica e fotografica presso il Lotto 11 della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 11 a Milano. Promotori della mostra la V&A Vento associati e l'associazione Milano Vapore presieduta da Giampaolo Berni. L'inaugurazione venerdì 2 febbraio alle ore alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini 11. Per info: Giampaolo Berni 3278346285 Marco Vailati 3666802259