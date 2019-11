La natura nell'arte. Il campo di Lucrezio, la tavola di Virgilio e le tovaglie di Cézanne. Conferenza di Fabiola Giancotti, Interviene Gualtiero Scola, attore

In Bookcity Milano 2019

Da dove vengono le cose e dove vanno, si chiede Lucrezio. Fra la natura di Virgilio e la natura di Cézanne, gli strati infiniti della tavola del Mediterraneo. La poesia come ingegneria della natura costruisce anche la tavola di Virgilio e si racconta nelle tovaglie di Cézanne. Perché poeti e artisti scrivono e celebrano la natura?

Qual è il racconto che dal campo di Lucrezio passa dalla tavola di Virgilio e si espone nelle mele di Cézanne sulle infinite pieghe delle sue tovaglie?

Quale natura, se non quella viva che l'arte ci narra con la sua opera?