La nebbiosa | Produzione teatro linguaggicreativi

Dopo le 11 repliche di sold out al Teatro Franco Parenti di Milano nel 2017, torna a Teatro Linguaggicretivi “ La Nebbiosa”, lo spettacolo vincitore del bando NEXT ed. 2017 – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo (progetto di Regione Lombardia).



1959. Notte di Capodanno.

Sullo sfondo, Milano. Una Milano dominata dal Pirellone e dalla torre Galfa, in preda al boom economico, ma che a volte sembra dimenticare il valore dei sentimenti.

Ed è lì che si muovono i Teddy Boy, ragazzi di buona famiglia, espressione del disagio giovanile degli anni Sessanta. La rivolta contro la società ma anche l’abbandonarsi al languore delle giornate passate al bar, senza studiare, senza lavorare; con, nella testa, nelle mani, nei coltelli, sogni di colpi che li possano fare svoltare; la voglia di stupire, di andare contro. Ribelli senza una causa, una sorta di Arancia Meccanica alla Pasolini. E come in Arancia Meccanica i Teddy corrono verso la loro fine nella notte di capodanno. L’ultima notte della loro innocenza in cui la realtà li risveglierà bruscamente all’alba.



Al centro di tutto, un night club, ed proprio da lì che inizia lo spettacolo, che ogni sera vedrà in scena in apertura, oltre ai due attori, un ospite diverso.



Lo spettacolo si ispira a una sceneggiatura, commissionata nel 1959 a Pier Paolo Pasolini, dopo l’uscita di Una vita violenta. Il film non si farà mai per problemi produttivi, ma resta la sceneggiatura de La Nebbiosa, che a teatro prende finalmente vita, con incalzante ritmo rock’n’roll.



CREDITI

di Pier Paolo Pasolini

adattamento Paolo Trotti e Stefano Annoni

con Diego Paul Galtieri e Stefano Annoni

scene e costumi Giada Gentile

regia Paolo Trotti

produzione Teatro Linguaggicreativi



QUANDO

Martedì 22 gennaio – Giovedì 24 gennaio ore 20.00 | Venerdì 25 gennaio ore 20.30 | Sabato 26 gennaio ore 20.00 | Domenica 27 gennaio ore 19.00



DOVE

Teatro Linguaggicreativi | Via Eugenio Villoresi, 26 20143 – Milano (MM2 Romolo)



BIGLIETTI

Intero: 15 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 10 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 12 euro



Info e Prenotazioni:

biglietteria@linguaggicreativi.it

0239543699 | 3274325900



