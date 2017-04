Sarà un evento originale e creativo quello che si terrà nell'arena del nuovo Centro civico Agorà il prossimo sabato 29 aprile 2017. Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro, un evento che si ispira a un'antica festa popolare catalana del XIII secolo in onore di Sant Jordi (San Giorgio) che dal 1930 è stata istituzionalizzata dal governo spagnolo come Festa del Libro e dal 1995 dall'UNESCO come Giornata Mondiale del Libro. L'evento simbolo di questa festa popolare, oggi celebrata in tutto il mondo, avviene ogni anno a Barcellona, dove le ramblas si riempiono fino all'alba di persone che si scambiano un dono, secondo quell'antica tradizione: l'uomo regala una rosa alla donna e la donna regala un libro all'uomo. Un rituale dove romanticismo e cultura si fondono in un unico sentimento e che, nel corso del tempo, si è diffuso nel mondo anche come gesto di amicizia e auspicio di felicità, celebrando i valori della conoscenza e del confronto. La Biblioteca comunale, ispirandosi a questa ricorrenza, promuoverà per la prima volta ad Arese "La Notte degli Incipit", una maratona letteraria che partirà al tramonto e terminerà a mezzanotte. In tale occasione, ciascun partecipante leggerà l'incipit del libro preferito, in un alternarsi di interventi liberi, ospiti celebri e performance musicali. La maratona letteraria sarà guidata da Giorgio Melazzi, attore, comico e doppiatore italiano*. Nel quadro di un fenomeno sempre più diffuso, quale è il rito della lettura pubblica o reading, la nostra maratona letteraria condurrà i lettori a diventare protagonisti, leggendo l'inizio del proprio libro preferito, a cui sarà apposto uno storico timbro a ricordo della Notte degli Incipit. I lettori più "timidi" potranno affidare la lettura del proprio incipit a voci note del doppiaggio italiano che parteciperanno all'evento, senza perdersi la possibilità di entrare a far parte di questo grande evento creativo. Gli incipit sono da sempre un oggetto di culto. Mai come ora, in un mondo che corre veloce, le poche righe di un incipit che identificano un romanzo corrispondono alla moderna attitudine di comunicare in modo sintetico e immediato. In Italia celebri raccolte di incipit furono curate da grandi firme, come Umberto Eco e Fruttero-Lucentini. Ad Arese, il Libro degli Incipit partirà "dal basso": i lettori, infatti, diventeranno anche "autori" del "Libro degli Incipit", una raccolta dei vari incipit letti, che sarà la storia di ognuno e di tutti, firmata dai vari partecipanti. Un catalogo dei libri che amiamo e l'autoritratto di un'intera città, la nostra. Il Libro degli Incipit sarà stampato e troverà spazio nel patrimonio della biblioteca, oltre a essere dato in omaggio ai partecipanti.