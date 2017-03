La notte della Milano selvatica

Venerdì 31 marzo la Lipu sezione di Milano organizza una serata dedicata agli animali della notte nel suggestivo contesto di Cascina Linterno: per scoprirne curiosità e modi di vivere, in un racconto appassionante seguito da una escursione notturna al Parco delle Cave, alla ricerca di allocco, volpe e tantissimi altri silenziosi (e non) abitanti della notte. Ritrovo alle 20,45 presso Cascina Linterno, obbligatoria la prenotazione alla mail milano@lipu.it o telefonando al numero 380.6539625. Donazione 3 euro, gratis per chi è già socio Lipu. L'evento verrà rimandato in caso di maltempo.