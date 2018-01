"La Passione di Previati": dal 20 febbraio al 20 maggio ai Chiostri di Sant’Eustorgio

La Passione di Previati. La Via del Calvario del Museo Diocesano e la Via Crucis dei Musei Vaticani sarà in mostra ai Chiostri di Sant’Eustorgio dal 20 febbraio al 20 maggio 2018.

Nel percorso espositivo, curato in collaborazione con i Musei Vaticani, saranno visibili: la Via del Calvario, grande dipinto (cm 80 x 150) del divisionista Gaetano Previati; una seconda versione dello stesso soggetto appartenente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona; e le tele recentemente restaurate rappresentati l'intera Via Crucis (cm 155x120), in prestito dalle Collezioni di arte contemporanea dei Musei Vaticani.